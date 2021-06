Chine : l'incroyable périple d'un troupeau d'éléphants, en route vers le nord

En Chine, un troupeau d'éléphant se promène en forêt et en ville depuis près d'un mois. Ils ont déjà parcouru 500 kilomètres dans le sud-ouest du pays. Les zoologues ignorent pourquoi ils ont quitté leur réserve.

Les images sont surprenantes : dans la province du Yuannan en Chine, des éléphants s'aventurent la nuit en plein quartier résidentiel, jusque dans les cours des maisons. Un comportement totalement inhabituel pour ces animaux sauvages, souvent chassés pour leur peau. Ils ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres de l'immense capitale régionale. Pour éviter tout incident, les autorités ont coupé des routes, et cherchent à attirer les bêtes vers des zones moins peuplées.

Un mois de voyage

La télévision chinoise suit à la trace le périple de la horde de 15 éléphants, dont trois éléphanteaux, en faisant le compte des dégâts. Ils sont déjà évalués, jeudi 3 juin, à 900 000 euros. Les éléphants ont parcouru 500 kilomètres, depuis près d'un mois. Personne ne sait pourquoi ils ont soudain pris la direction du nord. "En fait, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit une telle situation, explique Shen Qingzhong, de l'institut d'écologie de la réserve naturelle de Xishuangbanna (Chine). Tout le monde s'interroge sur les raisons. On ne peut qu'observer et étudier encore plus." Les pachydermes sont partis d'une réserve naturelle située au sud du pays.