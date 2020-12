Chine : l'art du bonsaï, une tradition à part

Le jardin botanique de Shanghai, en Chine, collectionne plus de 7 000 bonsaïs, la plus importante collection du pays. Ces arbres miniatures mesurent entre 15 centimètres et 1,20 mètres. Les Chinois les nomment "penjing", littéralement "paysage en pot", car cette tradition serait originaire du pays : le dessin d'un arbre miniature a été retrouvé sur une peinture ancienne datant du VIIIe siècle.

"Briser une branche, c’est briser 50 ans de travail"

Ces arbres délicats ont séduit le monde entier. "Briser une branche d’un de ces arbres, c’est briser sa forme, et 50 ans de travail acharné", explique une employée du jardin. Il faut des années pour les façonner, c’est le travail des maîtres bonsaï. Les équipes de France Télévisions en ont rencontré un : il vend ses œuvres à des acheteurs venus du monde entier, et prêts à débourser jusqu’à 250 000 euros la pièce.

