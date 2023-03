Chine : l'arrivée du printemps offre des images spectaculaires

Avec l'arrivée du printemps et les températures qui remontent en Chine, la fonte de la glace d'un immense lac situé au nord-ouest du pays donne lieu à des nuances de couleurs incroyables.

Comme des tableaux géants mêlant dégradés de bleu et encre de Chine. Chaque année autour du lac de Changji Hui, dans la préfecture autonome du Xinjiang (Chine), l'arrivée du printemps créé un phénomène hydrologique incomparable. La glace fondue des montagnes et l'eau du lac se mélange pour former des cœurs géants, virant du bleu marine au blanc.

Des arbres géants dessinés sur un lac de Qidong

À perte de vue, des bras d'eau semblant comme figés sont situés au milieux des rocs montagneux. Autre région chinoise, plus à l'est, la ville de Qidong, dans la province de Jiangsu, offre aussi des paysages spectaculaires. Sur le lac, d'impressionnantes criques de marée se sont formées cette année. Formées dans les bas-fonds, elles dessinent des arbres géants aux innombrables branches et constituent un magnifique phénomène de protection totalement naturel de la biodiveristé.