Chine : inauguration de la plus grande piste de ski intérieure du monde

La Chine a inauguré la plus grande piste de ski intérieure de la planète. Elle se trouve à Shanghaï.

À Shanghaï, voici un grand écart de la météo : à l’extérieur, la température est de 30 degrés et les Chinois arborent des tenues légères. Quelques minutes plus tard, les voilà en combinaisons et vestes polaires. Bienvenue dans le grand froid : il fait -7 degrés. C’est une station de ski avec des dizaines de chalets en carton-pâte. Télécabines, télésièges, et un petit train pour profiter du paysage : 90 000 mètres carrés de domaine skiable, c’est un record. La Chine a découvert le ski avec les Jeux olympiques il y a deux ans, beaucoup sont débutants et ici, chacun a sa technique.

Deux milliards d’euros

Deux milliards d’euros ont été investis. La station comporte 33 canons à neige et un espace réfrigéré toute l’année. Est-ce bien raisonnable ? C’est la question qui fâche. Le coût énergétique demeure un secret bien gardé. Il existe 60 stations de ce type en Chine, et pour un spécialiste, la course au gigantisme est bel et bien lancée.