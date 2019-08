VIDEO. Chine : des robots scannent les écoliers avant d'aller en classe pour éviter les épidémies

Des robots pour scanner les élèves. En Chine, la pratique n'est pas rare et a été mise en place pour limiter les épidémies et lutter contre la transmission des virus. Les enfants défilent devant un petit robot qui prend leur température. "Il faut poser ses mains dans la bouche du robot, poser son menton et ouvrir la bouche. Et quand la lumière verte s'allume, je peux aller en classe", explique un jeune écolier.

En cas de fièvre, direction le médecin

Contrôler la santé des enfants à l'école est une obligation. Le diagnostic se fait en 3 secondes. "Avant on prenait des thermomètres au mercure, ça prenait beaucoup plus de temps", assure l'infirmière. Si fiévreux, les enfants n'iront pas en classe, mais chez le médecin. "Je suis rassurée, car l'examen est très sérieux. Je suis contente d'avoir mon enfant dans cette école", confie une maman. "Depuis qu'on a les robots, on n'a pas eu d'épidémie", assure Gu Wei, directrice de l'école qui a dépensé 5 000 euros pour chacun des deux robots disponibles.

Le JT

Les autres sujets du JT