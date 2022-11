Chine : des employés de Foxconn et des touristes confinés en raison du Covid-19

La Chine, qui poursuit sa stratégie zéro Covid, continue de confiner, mardi 1er novembre. Dans un parc d'attraction ou dans une usine de production d'iPhone, les mesures sont strictes.

Après un cas de Covid-19 détecté dans un parc d'attraction à Shanghai, lundi 31 octobre, des milliers de touristes sont restés coincés sur place jusque dans la nuit. Mardi dans la matinée, les attractions ont laissé place aux tests. Plus de 30 000 visiteurs se sont retrouvés bloqués, encadrés par la sécurité. "Vous ne pourrez pas sortir tant que vous n'aurez pas les résultats négatifs des tests PCR", a annoncé une voix dans un haut-parleur.

Une politique zéro Covid maintenue

Des familles ont attendu leurs résultats jusqu'à 23h30. Les autres, rentrés chez eux, seront testés trois fois durant les trois prochains jours. La politique zéro Covid se poursuit en Chine, comme à Zhengzhou, dans la plus grande usine de Foxconn. Le fabricant d'iPhone y confine depuis plus de deux semaines les ouvriers à l'intérieur des ateliers de production. Avec la peur du virus et le manque de nourriture, certains ont décidé de s'enfuir. Selon des estimations, 230 millions de personnes sont encore confinées en Chine.