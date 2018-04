Chine : des confessions forcées à la télévision pour satisfaire le régime

C'est devenu presque habituel à la télévision chinoise : des aveux publics devant 750 millions de téléspectateurs. Tous essaient par ces autocritiques télévisées d'alléger les charges qui pèsent contre eux. Tous sont poursuivis pour des crimes politiques. Avocate d'un groupe féministe, elle est accusée de subversion contre l'État. Lui est éditeur à Hong Kong. On lui reproche d'avoir publié des livres hostiles.

"Il s'agit de briser les gens, briser leur volonté"

Et cet ancien chef de village rebelle est un symbole vivant en Chine. Il avait mené la révolte de son village contre un responsable corrompu du Parti communiste. On ne lui a jamais pardonné d'avoir été élu démocratiquement par ses concitoyens. La nouveauté, c'est qu'on oblige désormais des étrangers à l'humiliante confession. Ainsi, le militant suédois des droits de l'homme Peter Dahlin. Libéré et expulsé après ces aveux extorqués, Peter Dahlin analyse depuis la Thaïlande les raisons de cette pratique de plus en plus fréquente. "Il s'agit de briser les gens, briser leur volonté pour fournir des aveux. Ces aveux seront utilisés lors de leur procès", explique-t-il. Si les étrangers sont le plus souvent expulsés, les Chinois, eux, peuvent tout juste espérer par ces confessions publiques un peu d'indulgence devant les tribunaux.