Chine : de plus en plus de jeunes quittent la ville pour la campagne

franceinfo

Les jeunes Chinois sont de plus en plus nombreux à quitter un quotidien citadin stressant pour se mettre au vert, voire se lancer dans l’agriculture.

Lassés du bruit, des rues commerçantes bruyantes, des transports en commun bondés, du stress ou encore de la pollution, de plus en plus de jeunes Chinois quittent la ville pour la campagne. C’est le cas d’un couple d’agriculteurs de la nouvelle génération. La jeune femme a quitté un poste très bien rémunéré dans une multinationale pour cultiver son jardin bio et vendre ses légumes.





“Une pression énorme”



“Des gens comme moi ne sont pas forcément stimulés par le confort matériel. Je me suis donc demandé quel était mon but dans la vie. Gagner beaucoup d'argent et me divertir ne me rend pas forcément heureuse ”, explique Hu Siqin. “Notre génération subit une pression énorme. Les habitants des villes n’ont pas vraiment d'échappatoire : il faut acheter une voiture, une maison, comme si c’étaient les seules valeurs pour montrer sa réussite”, commente Liang Funa.