Chine : au moins 21 personnes décédées après un glissement de terrain dans le nord du pays

Les recherches se poursuivent dimanche dans un village de la province du Shaanxi pour tenter de retrouver au moins six personnes disparues après un glissement de terrain causé par des pluies torrentielles.

Au moins 21 personnes ont péri en Chine, et six autres sont portées disparues, après un glissement de terrain, selon un nouveau bilan nettement revu à la hausse publié dimanche 13 août par les autorités. Des pluies diluviennes ont entraîné une crue soudaine dans une zone montagneuse, vendredi en début de soirée, dans le village de Weiziping, situé près de Xi'an, la capitale de la province du Shaanxi, dans le nord du pays. Le glissement de terrain a "détruit deux maisons", endommagé des routes et coupé l'alimentation en électricité "dans 900 foyers", précise le communiqué du bureau de gestion des situations d'urgence de Xi'an.

La ville dit avoir mobilisé plus de 980 personnes, dont des pompiers et des policiers, équipés de détecteurs de présence, de pelleteuses ou encore de chiens spécialisés dans la recherche de personnes. Une centaine de militaires sont également sur le terrain pour apporter leur aide aux opérations de sauvetage "qui se poursuivent", a indiqué dimanche la radio publique CNR.

"Jusqu'à présent, 186 personnes ont été évacuées et relogées" et "l'alimentation électrique a été rétablie dans 855 foyers", a indiqué le bureau de gestion des situations d'urgence de Xi'an. La Chine fait face depuis plusieurs semaines à de très fortes précipitations et à de nombreuses inondations meurtrières, qui font suite à des vagues de chaleur. Selon les scientifiques, ces événements sont exacerbés par le changement climatique. Des pluies diluviennes ont causé la mort de 78 personnes dans le nord du pays depuis le début du mois de juillet.