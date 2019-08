Chine : au cœur du festival des bateaux-dragons

C'est une terre de contes et de légendes. En territoire miao, cette ethnie minoritaire du sud de la Chine, c'est jour de fête. Les courses de bateaux-dragons constituent l'évènement le plus important de l'année. Ici, les hommes s'affrontent, et les spectateurs applaudissent sur la rive. "C'est un évènement unique au monde auquel je viens assister tous les ans", confie un participant.

Un festival millénaire

38 rameurs sur une embarcation, et une tête de dragon au bout. Selon la légende, le dragon est devenu protecteur de la rive et de ses habitants. Les Miaos, ethnie de 9 millions d'individus en Chine, viennent lui rendre hommage, tous en tenue traditionnelle. Le festival existerait d'ailleurs depuis 2 000 ans. Une célébration aussi rituelle que sportive qui attire les locaux. Le village de 300 habitants en connaît plus de 10 000 le temps du festival durant l'été.

Le JT

Les autres sujets du JT