Chine : à Pékin, un manifestant affiche deux banderoles contre le régime de Xi Jinping à quelques jours du congrès du Parti communiste

C'est un fait extrêmement rare qui s'est produit à Pékin (Chine), jeudi 13 octobre : selon plusieurs photos et vidéos publiées par des journalistes sur place, un manifestant a affiché une banderole dénonçant la politique sanitaire de la Chine en matière de Covid-19 ainsi que la présidence de Xi Jinping, qui s'apprête à entamer un troisième mandat au terme du congrès du Parti communiste chinois (PCC).

Photos online purport to show a rare protest in Beijing’s Haidian district just ahead of the 20th Party Congress.



Extraordinary given pre-Congress security + surveillance



Among the slogans: ‘Don’t want PCR tests, want to eat’



‘Don’t want a Cultural revolution, want reforms’ pic.twitter.com/9RwyDb36RM