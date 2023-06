Chine : à la découverte de la vallée de Jiuzhaigou

Jeudi 15 juin, les équipes du 13 Heures vous emmènent à la découverte de la vallée chinoise de Jiuzhaigou. Cette réserve nationale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est renommée pour la beauté de ses paysages et de ses lacs, notamment celui des Cinq Fleurs.

À Jiuzhaigou (Chine), la terre se confond parfois avec le ciel. Cette vallée, située à 3 000 m d’altitude, est sans doute l'une des plus belles de Chine. Elle compte notamment des cascades et des centaines de lacs aux eaux cristallines. En terre tibétaine, les touristes affluent pour découvrir le lac des Cinq Fleurs. Malgré ses 9 m de profondeur, le fond est toujours visible. "Cette eau est tellement transparente", s’émerveille une femme. Si on vient ici, c’est pour découvrir le panorama de ce site hautement protégé.



Des lacs mystérieux

Selon la légende, c’est un lac sacré. Ici, on ne touche à rien. Yang Jin Xiu, la gardienne des lieux, veille au grain. "Cette eau est un peu l’âme de Jiuzhaigou. On doit tout faire pour la protéger", explique-t-elle. Certains des lacs de la vallée sont chargés de mystère, car ils ne gèlent pas en hiver et changent de couleur. En effet, il y a des sources d’eau chaude en profondeur et un écosystème unique.

Un photographe tibétain passe des heures au bord de l’eau. La beauté de ces lacs, il la capture été comme hiver. Jiuzhaigou veut dire en tibétain la "vallée de neuf villages". Le site est classé au patrimoine de l’Unesco depuis 1992. Il devrait accueillir trois millions de visiteurs cette année.