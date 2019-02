Chine : à l'école de l'élégance

À Shanghai, en Chine, ces femmes ne prennent pas une leçon de danse, mais un cours de posture. Quatre jours de stage très populaire où elles apprennent aussi à s'habiller et à poser devant l'objectif. Ces participantes ont déboursé 1 000 € et viennent de toute la Chine. Nan Fei est maquilleuse. Elle est venue de Pékin, à 1 000 km de là. À 31 ans, c'est son premier stage. Elle est très appliquée. Ici, on dégage les épaules et on tire le cou. On bouge en rythme, mais jamais avec vulgarité. Un apprentissage essentiel pour leur professeur.

Avec 50 étudiantes par semaine, ce cours fait le plein, et il n'est pas le seul. Des écoles de ce type se multiplient à travers toute la Chine. Ici un institut à Hong Kong, là une école dans le sud-ouest du pays, car le Parti communiste engage désormais les Chinoises à plus d'élégance, de raffinement, et à rester "à leur place", à l'image de la femme du président chinois, Pen Liyuan.

500 € pour un cours d'art de la table

Pendant que certaines améliorent leur posture, d'autres s'essaient à l'art de la table. Ici, ces femmes fortunées prennent un cours d'étiquette. Le professeur est français. Guillaume de Bernadac a fondé son académie de bonnes manières il y a cinq ans. Au menu, pliage de la serviette et dressage à la française au millimètre. Une journée de formation à 500 €, pas à la portée de toutes les bourses, mais indispensable pour ces Chinoises fortunées qui voyagent. À Shanghai, c'est la fin du stage. Nous retrouvons Nan Fei, qui a fait des progrès. Désormais, la jeune femme dit avoir davantage confiance en elle et se sentir plus belle. Comme elle, les élèves du cours sont toutes prêtes à être de parfaits modèles d'élégance à la chinoise.

