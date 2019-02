"C'est vraiment très moderne" : en Chine, une appli fait la propagande du régime communiste... et note les citoyens

Cette application qui relaie la pensée du président Xi Jinping est la plus téléchargée du pays. Ses utilisateurs les plus assidus sont récompensés.

C'est une sorte de petit livre rouge électronique. L’application "Étudier Xi, rendre le pays plus fort" est la plus téléchargée en ce moment en Chine, sur iPhone et Android. Le but : étudier la pensée de Xi Jinping, le président chinois, suivre l’actualité grâce à une sélection d’articles du Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste, ou des vidéos de la télévision d’État chinoise. Pas vraiment le genre de sujets qui créent le buzz. Mais la plupart des Chinois qui ont téléchargé cette application n’ont pas vraiment eu le choix : ce sont les 86 millions de membres du Parti communiste, qui ont eu l’ordre de le faire.

Noter ses performances

La spécificité de cette application, c’est qu’en plus de cette sélection d’articles, elle intègre un système de notation pour évaluer le sérieux des utilisateurs. L'application sait ce que vous avez lu et quand. Elle propose même des questionnaires pour vérifier ce que vous avez retenu. Certains fonctionnaires ou employés d’entreprises d’État se plaignent sur les réseaux sociaux d’être obligés d’atteindre 40 ou 50 points par jours.

Cette jeune journaliste dans un média d’État à Shanghai, membre du parti, a dû télécharger l’application : "C'est vraiment très moderne, il y a une sorte de tableau où on peut voir les notes des collègues de son entreprise."

Tout le monde a un peu l'esprit de compétition, il y a des gens qui vont vouloir être les premiers.Une journaliste membre du Parti communisteà franceinfo

Avec cette application, c’est la propagande chinoise qui se modernise, en devenant ludique. Certains se vantent déjà de leurs scores sur les réseaux sociaux. Les plus chanceux affichent même les livres ou les places de cinéma reçues pour les récompenser.