Bois : la filière s’inquiète des exportations massives vers la Chine

Les entreprises du bois manquent de chêne. En Charente, une scierie familiale découpe des grumes de chêne, pour un volume allant jusqu’à 30 000 mètres cube par an. La cadence pourrait être augmentée, selon la gérante, à condition d’avoir accès à la matière première. "On va être à 60-80% de notre capacité de production. On pourrait transformer plus, mais on n’arrive pas à avoir les approvisionnements", regrette Mathilde Joselet.

Une pétition lancée par les entreprises

Une pétition a été lancée. 90% des entreprises disent manquer de chêne, la faute en partie à la Chine, qui achète de plus en plus de bois. Depuis dix ans, l’appétit du pays pour le chêne est devenu dévorant. Selon la Fédération nationale du bois, un chêne sur trois est actuellement exporté en Chine. C’était un sur dix il y a dix ans. La tendance s’accélère ces derniers mois, notamment car la Russie a décidé d’arrêter de vendre à l’étranger.