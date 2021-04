Automobile : zoom sur la Hongguang Mini EV, la voiture électrique la plus vendue en Chine

À Liuzhou, une ville de près de quatre millions d'habitants du sud-ouest de la Chine, les voitures électriques sont partout et se rechargent à tous les coins de rue. La Hongguang Mini EV, véhicule électrique le plus vendu en Chine depuis le début de l'année, a séduit plus de 200 000 acheteurs depuis le mois de juillet 2020, soit 1 000 voitures par jour, vendues 3 700 euros. "Avec le Covid-19, les gens ont eu une appréhension à emprunter les transports publics, et beaucoup se sont tournés vers l'achat d'un véhicule individuel à bas coût pour se déplacer", explique Huang Ju, concessionnaire.

Explosion des ventes de voitures électriques

Le propriétaire type de cette quatre roues propre et à bas cout est féminin à 60%, et né dans les années 90. "Avant je roulais en scooter, pas très pratique les jours de pluie, confie Fu Jianwen, architecte. Je recharge les batteries de ces voitures au même prix que l'électricité à la maison." Des dépenses qui s'élèvent donc à 25 euros par mois en moyenne pour la jeune citadine. Les Chinois bénéficient par ailleurs de subventions à l'achat, de la ville et de l'État. Dans l'usine du groupe, la chaine de production de l'électrique tourne à plein régime, de 18 à 20 heures par jour en moyenne.

Depuis la fin de la pandémie, les "ventes de voitures ont fait un grand bond en avant", explique le journaliste France Télévisions Chine Arnauld Miguet : de 90% en un an. En tête du podium se trouve bien évidemment la Mini EV.