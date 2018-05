Après Cuba, une nouvelle "attaque acoustique" contre un diplomate américain en Chine ?

L'ambassade des Etats-Unis en Chine a émis, mercredi, une alerte sanitaire pour mettre en garde les ressortissants américains sur place qui ressentiraient des "phénomènes auditifs ou sensoriels aigus et inhabituels, accompagnés de bruits anormaux ou de sons perçants".

L'ambassade des Etats-Unis en Chine a émis, mercredi 23 mai, une alerte sanitaire pour mettre en garde les ressortissants américains sur place qui ressentiraient des "phénomènes auditifs ou sensoriels aigus et inhabituels, accompagnés de bruits anormaux ou de sons perçants".

Un fonctionnaire américain en Chine a été victime d'un traumatisme cérébral après avoir ressenti des bruits "anormaux". Cela pourrait sembler anodin mais son cas rappelle les mystérieuses "attaques acoustiques" subies par des diplomates américains à Cuba, entre fin 2016 et début 2017.

Des équipes médicales américaines attendues sur place

Cet employé du gouvernement américain, en poste dans la métropole de Canton, a "récemment fait état de sensations de bruits et de pressions subtils, vagues mais anormaux". Rentré aux Etats-Unis, il a été diagnostiqué le 18 mai avec un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL), a expliqué la porte-parole de l'ambassade, affirmant ne pas connaître la raison des symptômes.

A ce stade, aucun autre cas n'a été officiellement signalé. Mais l'incident rappelle indéniablement celui qui a été signalé à Cuba. "Les symptômes médicaux" sont "très similaires et totalement compatibles avec les symptômes médicaux qui ont affecté des Américains travaillant à Cuba", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo devant une commission parlementaire, peu après la publication de l'alerte sanitaire. Et d'ajouter : "Nous avons des équipes médicales qui se rendent sur place", et "nous tentons de comprendre ce qui s'est passé à La Havane et maintenant en Chine".