Accusé de racisme, Dolce & Gabbana annule un défilé à Shanghai

La marque de luxe italienne avait diffusé plusieurs spots publicitaires mettant en scène une Chinoise tentant de manger, avec des baguettes, des pizzas ou des spaghettis.

Dolce & Gabbana a annulé mercredi 21 novembre un défilé de mode à Shanghai, en Chine, à la suite d'une polémique sur les réseaux sociaux. En cause, une série de publicités de la marque de luxe pour promouvoir le défilé. Elles mettent en scène une jeune Chinoise à qui l'on fait découvrir la gastronomie italienne. Dans ces spots, qui se veulent humoristiques et à prendre au second degré, la jeune femme tente de manger, avec des baguettes, des pizzas et des spaghettis.

Le défilé est reporté

Des captures d'écran circulant en ligne montrent également le designer Stefano Gabbana traitant la Chine de "mafia chinoise ignorante et puante" dans une conversation sur Instagram.

De son côté, la maison de mode italienne assure que son compte Twitter ainsi que celui de son designer "ont été hacké". Elle assure aussi être "désolé[e] pour l'impact et le préjudice que ces fausses remarques ont causé à la Chine et au peuple chinois". Le défilé prévu mercredi soir à Shanghai "est reporté", a dit la griffe italienne sans spécifier une nouvelle date de présentation.