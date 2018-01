VIDEO. A Davos, le PDG d'Alibaba livre son secret pour que les êtres humains deviennent meilleurs

"Chaque désastre environnemental est aujourd'hui un reflet de l'âme humaine." A Davos (Suisse), au Forum économique mondial, le 24 janvier, le président du groupe Alibaba, Jack Ma, s’est appuyé sur la philosophie chinoise pour livrer son secret pour que les êtres humains deviennent meilleurs.

"Tout ce qu’on veut, c’est avoir plus"

L’entrepreneur milliardaire part d’un constat : "Lorsqu’on a besoin de trop de choses, on détruit beaucoup de choses. Tout ce qu’on veut, c’est avoir plus. Aller sur la Lune, sur Mars, etc… On regarde toujours vers l’extérieur." Ce qu’il reproche c’est que "nous, les êtres humains, on ne regarde jamais vers l’intérieur. Si vous ne faites jamais preuve d’introspection, vous ne serez jamais sage. Et si vous n’êtes pas sage, vous ne saurez jamais ce dont vous n’avez pas envie."

"Aujourd’hui, les êtes humains disposent de bien plus que ce qu’ils s’attendent à recevoir. Alors, la pollution, tout ce qui arrive, c’est parce que les humains deviennent cupides et arrogants." estime-t-il. C’est pour cela, pour l’homme d’affaires, "que le big data essaye maintenant de percevoir ce qu’il se passe à l’intérieur de l’humain." tout en assurant que "la machine vous connaîtra mieux que vous ne vous connaissez vous-même."

Et finit par délivrer un précieux conseil : "Selon moi, durant les cent prochaines années, les êtres humains doivent essayer de faire preuve d’introspection. Quand la connaissance est basée vers l’extérieur, on voit les mauvaises choses chez les autres alors qu’on peut voir de belles choses si l’on regarde à l’intérieur. C’est la philosophie chinoise."