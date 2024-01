180 secondes : pourquoi les Chinois font-ils moins d'enfants ?

Les Chinois font de moins en moins d’enfants. La raison n’est pas liée à la fertilité, mais il s’agit plutôt d’une raison économique. Décryptage en 180 secondes.

La Chine manque cruellement de bébés et les derniers chiffres viennent confirmer cette tendance : le taux de natalité est en forte baisse, et ce, pour la deuxième année consécutive. Kang Yi, commissaire du Bureau national des statistiques de Chine, explique la situation : “Fin 2023, la population s’élevait à 1 409 670 000 habitants, soit une diminution de plus de deux millions d’habitants par rapport à l’année dernière.”

Avoir un enfant n’est plus une priorité

Une des explications à cette baisse de natalité réside dans cette nouvelle génération : plus réticente, elle privilégierait son indépendance et sa carrière. L’autre explication majeure est liée à l’économie : avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, beaucoup de couples renoncent à avoir des enfants. Une habitante de Shangaï explique : “Mes collègues qui sont plus jeunes que moi ou qui viennent de se marier ne veulent pas d’enfants, parce qu’il veut rester encore jeune et qu’avoir un enfant représente un coût.”