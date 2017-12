Vague de froid : des températures négatives exceptionnelles au Canada et aux États-Unis

En Amérique du Nord, le froid persistant met à rude épreuve les organismes. Depuis une semaine, le mercure avoisine les -25 degrés dans l'est des États-Unis. Dans les rues de Chicago, les plus vulnérables sont ceux qui n'ont nulle part où dormir. Alors les associations se mobilisent pour ouvrir des places d'hébergement. "Des vies sont en jeu. Alors on prend soin des plus fragiles. On s'assure qu'ils ont de quoi résister au froid, surtout les personnes qui vivent dehors", assure Michael Sjogren, capitaine de l'Armée du salut de Chicago.

-40 degrés attendus aux États-Unis

Le Canada est confronté aux mêmes conditions climatiques. Des étudiants arpentent les rues pour distribuer de la nourriture et des vêtements chauds aux sans-abri. Le paysage est changé, transformé par la neige. Le gel ralentit les torrents d'eau des célèbres chutes du Niagara. La vague de froid devrait perdurer jusqu'au 2 janvier. -40 degrés sont attendus dans certaines régions des États-Unis.

