Santé : au Québec, une immense majorité des infirmiers sont recrutés en France

Les hôpitaux québécois, confrontés à une crise, ont lancé une vaste campagne de recrutement. Des infirmières et infirmiers français sont prêts à vivre cette nouvelle aventure.

Au Québec et à Montréal, sa ville principale, vit la plus grande communauté d’expatriés français hors d’Europe. En 2022, ce sont les infirmiers qui sont arrivés massivement. En voici dix, venus de toute la France, ils ont atterri il y a une semaine. Ils font leurs premiers pas dans un hôpital du centre-ville. Une journée d’ateliers pour se familiariser avec le matériel canadien et surtout avec le vocabulaire.

Le diplôme français très coté au Québec

En France, ces infirmiers ne se sentaient pas appréciés à leur juste valeur. “Ce n’est pas possible de se retrouver dans la gestion de presque 15 patients pour une seule infirmière”, souligne une soignante française. Pas de difficultés pour ces professionnels expérimentés, le diplôme français est très coté au Québec. À Montréal, aidés par la langue, les infirmiers français s’intègrent vite et tissent des liens forts avec leurs collègues. Au Québec désormais, la moitié des infirmiers sont recrutés à l’étranger, une immense majorité en France.