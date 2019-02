Musique : Hubert Lenoir, un souffle d'air frais venu du Québec

La sensation Hubert Lenoir, déjà star au Québec, s'attaque à la France avec un premier album, "Darlene", et une série de concerts à commencer par ce soir à Paris. Le jeune homme, grand espoir et vrai bol d'air, s'amuse à bouleverser tous les codes, de la chanson, du rock et de la masculinité.

C'est un personnage fascinant de 25 ans, qui a déjà conquis le Québec et s'apprête à déferler sur la France, fort de sa réputation de bête de scène. "On ne vit pas beaucoup dans l'instant présent, regrette-t-il. Moi, quand je suis sur scène, je ne voudrais être nulle part ailleurs".

Hubert Lenoir est étonnant, capable d'enflammer le public des Trans Musicales de Rennes en décembre dernier, puis de livrer une analyse franche et raisonnée de son oeuvre musicale déjà conséquente. Un groupe reconnu, The Seasons, puis un premier album solo, Darlène, construit comme un "opéra post-moderne", dit-il, adapté du roman de son amie Noémie D. Leclerc. Jazz, rock, soul, simplement musical... Il ne s'interdit rien et impressionne, pétri de références - Prince, David Bowie comme les opéras classiques - et de talent.

Les genres en tant que tels, tant musicaux que d'identité sexuelle, c'est pas mon trucHubert Lenoir

Hubert Lenoir possède une aura, c'est certain. Look androgyne, maquillé, indifférent à la notion de genre... Au Québec il a raflé tous les prix et choqué les puritains en montrant une fesse à la télé, ou en mimant une fellation avec un Félix, les Victoires de la Musique locale. Ce n'est sûrement que de l'écume mais cela dit beaucoup du personnage.

Je fais aussi ça pour tous ces jeunes qui n'ont pas de tribune et pour qui c'est difficile d'assumer une identité sexuelleHubert Lenoir

Bousculée ou vivifiée, la scène pop en français avait décidément bien besoin d'Hubert Lenoir.

Hubert Lenoir, Darlene (Simone Records). Album disponible. En concert le 6 février à Paris (Boule Noire), le 9 à Belfort (dans le cadre du festival Génériq), puis au Printemps de Bourges...