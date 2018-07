Météo : la chaleur bat des records de températures et de victimes dans le monde entier

Un minimum de 30°C la journée et de 20°C la nuit, les épisodes caniculaires sont de plus en plus nombreux. Il a fait 52°C en Californie ou encore 51°C dans le Sahara algérien début juillet, un record historique. Les conséquences de ces coups de chaud sont tragiques. Il y a eu au moins 70 morts au Québec (Canada) et plus de 80 décès au Japon à cause de la chaleur.

Canicule de plus en plus courante

Plus grave encore selon des spécialistes, la hausse des températures est constatée sur une large partie de l'hémisphère nord. Des records sont tombés en Écosse, en Angleterre ou en Géorgie. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) évoque des températures extrêmes et inhabituelles. 2017 a été la deuxième année la plus chaude depuis le début des relevés. Il devrait y en avoir d'autres. Selon plusieurs études, le climat semble bien déréglé, la faute majoritairement aux activités humaines.

Le JT

