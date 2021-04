Le deuil du père, inspiration pour le nouvel album du chanteur québécois Louis-Jean Cormier

Le Québécois Louis-Jean Cormier vient de sortir son quatrième album solo, "Le Ciel Est Au Plancher", créé en plein deuil, après la mort de son père l'année dernière. Un album touchant, sensible mais absolument pas larmoyant, dans la veine des chansons d'un artiste indépendant au succès de plus en plus grand en France.