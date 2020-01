Le prince Harry et Meghan Markle renoncent à être appelés "Votre altesse"

Harry et Meghan vont se contenter d'être duc et duchesse de Sussex. Comme il le souhaitait, le couple perd ses titres royaux, ne peut plus représenter la reine Elizabeth II et va cesser de recevoir des fonds publics. Cet accord, qui ressemble fort à un divorce, met fin à la crise royale. Malgré tout, la reine est apparue souriante à la messe, dimanche 19 janvier.

"Des membres très aimés de ma famille"

La veille, dans un communiqué, elle a tenu à rassurer. "Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille", est-il écrit. Le couple a par ailleurs promis de rembourser certaines dépenses publiques. Si le désir d'indépendance du jeune couple, après les nombreuses attaques dont Meghan a été victime, divise les Britanniques, il est de plus en plus accepté. Pas sûr, pour autant, que la presse people les épargne pour autant. Pour le moment, le couple a posé ses valises au Canada, sur l’île de Vancouver.