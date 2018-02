Justin Trudeau moqué pour sa diplomatie de la mode en Inde

En visite officielle en Inde depuis bientôt une semaine, le Premier ministre canadien apparaît plus souvent, avec sa famille, habillé de vêtements traditionnels.

Sherwani – tunique traditionnelle – sur le churidar – pantalon – pour Justin Trudeau et ses fils, le sari ou le salwar kameez pour Sophie Grégoire Trudeau et sa fille... Le Premier ministre canadien est moqué sur les réseaux sociaux pour sa diplomatie de la mode en Inde. En visite officielle depuis bientôt une semaine, il apparaît plus souvent, avec sa famille, habillé de vêtements traditionnels en fonction de la région visitée que photographié avec des responsables politiques indiens.

"La séance photo de mode de Justin Trudeau interrompue par la visite officielle d'Etat", raille la journaliste canadienne Kathryn Kates sur son compte Twitter.

Breaking News: Justin Trudeau’s fashion photo ops...interrupted by official state visit! — Kathryn Kates (@kathrynkates) 21 février 2018

Les images de la rencontre de la famille Trudeau, en habits traditionnels, avec la star de Bollywood Shahrukh Khan vêtu à l'occidentale, sont brocardées par des internautes canadiens.

"Cette photo résume parfaitement la visite d'Etat. La plus importante rencontre jusqu'ici est avec l'acteur Shahrukh Khan. Ce serait comme si Poutine passait sept jours aux Etats-Unis et rencontrait seulement Tom Cruise", écrit par exemple David Jacobs, médecin et membre d'un syndicat de docteurs.

This picture sums up the state visit perfectly. Trudeau's most important meeting yet is with actor Shah Rukh Kahn. This would be like Putin spending 7 days in the USA and only meeting with Tom Cruise.#Cdnpoli #Indiapoli #peoplekind #CaptainCrayon @JustinTrudeau @iamsrk pic.twitter.com/nRLWLhjlUK — David Jacobs (@DrJacobsRad) 21 février 2018

Vendredi, à la veille de reprendre l'avion pour Ottawa, Justin Trudeau devait rencontrer son homologue indien, Narendra Modi. Ce dernier, dans ce qui semble être un trait d'humour, a espéré jeudi sur son compte Twitter que "le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont passé un séjour très agréable jusqu'à présent".

I hope PM @JustinTrudeau and his family had a very enjoyable stay so far. I particularly look forward to meeting his children Xavier, Ella-Grace, and Hadrien. Here is a picture from my 2015 Canada visit, when I'd met PM Trudeau and Ella-Grace. pic.twitter.com/Ox0M8EL46x — Narendra Modi (@narendramodi) 22 février 2018

"Est-ce que la diplomatie de la mode de Justin Trudeau fonctionne en Inde ?", s'interroge le journal d'opinion indien The Print. Omar Abdullah, ancien chef de la province de Jammu et Cachemire, s'amuse sur son compte Twitter, moult photos à l'appui, de voir la famille Trudeau habillée par les plus grands couturiers indiens. "Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que cette gentillette chorégraphie est maintenant un peu trop ? Et pour votre information, nous Indiens ne nous habillons pas comme cela tous les jours monsieur, même pas à Bollywood".