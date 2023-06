Incendies au Canada : les feux s’intensifient

Le Canada est dépassé dans sa lutte contre les feux de forêts. Près de six millions d’hectares ont déjà brûlé. L’ensemble du territoire est concerné et les pompiers s’attendent à combattre les flammes tout l’été.

Face aux consignes de ce pompier canadien, des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile française. Depuis plusieurs jours, ils sont au Québec pour aider leurs homologues canadiens face aux feux de forêts. Ici, leur mission est claire, surveiller toute reprise d’incendie. Comme la France, de nombreux pays ont décidé d’apporter leur aide au Canada. Ici, des pompiers portugais se préparent au départ, même chose en Afrique du Sud.

La situation est critique

Une aide bienvenue par les autorités canadiennes, souvent dépassées par les feux de forêts qui ravagent le pays depuis de nombreuses semaines. Au total, plus de cinq millions d’hectares ont déjà brûlé et plus de 450 départs de feu sont toujours actifs et parfois hors de contrôle. Les autorités le savent, la situation est critique et risque de se reproduire régulièrement. Selon les spécialistes, la situation est encore loin de pouvoir s’améliorer dans le pays et pourrait bien durer tout l’été.