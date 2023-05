Incendies au Canada : la situation s'améliore légèrement, de nouveaux renforts envoyés dans l'Alberta

Si le nombre de feux de forêts a diminué, à la faveur de températures moins élevées, plus de 70 brasiers étaient encore actifs mercredi.

De nouveaux renforts sont arrivés en Alberta, mercredi 11 mai, pour lutter contre des feux de forêt sans précédent dans l'ouest du Canada. Plusieurs provinces, ainsi que les Etats américains de l'Oregon et de l'Alaska, ont envoyé des renforts pour combattre les brasiers. "Nous sommes très heureux de recevoir de nouvelles ressources de nos collègues du Canada et des Etats-Unis. Je pense que cela va donner un coup de pouce bien nécessaire aux pompiers qui travaillent, pour certains d'entre eux, 24 heures sur 24 depuis bien longtemps", a déclaré une porte-parole des secours canadiens.

Le nombre d'incendies en cours a toutefois diminué, à la faveur de températures moins élevées. Au total, 76 feux de forêt et de broussailles étaient actifs dans la province mercredi, et 24 étaient toujours considérés comme non maîtrisés. Plus d'une centaine d'incendies, en majorité d'origine humaine, étaient encore en cours en Alberta une semaine plus tôt. Quelque 5 000 personnes, sur les 29 000 concernées par les ordres d'évacuation, ont par ailleurs été autorisées à rentrer chez elles.

Les brasiers pourraient regagner en vigueur en fin de semaine avec le retour de températures élevées, selon les autorités. L'Alberta a connu un printemps chaud et sec propice aux départs de feux. Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé à répétition par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.