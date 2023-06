Incendies au Canada : des nuages de fumée arrivent sur la France

Depuis le début de l’année, 7 millions d’hectares de forêt ont brûlé au Canada. Les nuages de fumée ont traversé l’Atlantique et arrivent sur l’Hexagone, lundi 26 juin. Quels sont les risques ? Éléments de réponse.

Un soleil rouge peine à percer le ciel de Saint-Pierre-et-Miquelon, troublé par un nuage de fumée, venu du Canada. "J’ai passé la tête par la fenêtre. Je me disais : ‘C’est la lune ou le soleil ?’", témoigne une habitante. C’est bien le soleil. Il est enveloppé d’un voile de particules toxiques, dégagé par les incendies de forêt au Canada. Ce brouillard arrive, lundi 26 juin, au-dessus de l’hexagone. "On a déjà quelques fumées qui sont déjà en suspension au-dessus du pays. […] À partir de mercredi, jeudi, on attend une plus forte concentration de particules", explique Ludovic Lagrange, météorologue Weather Solutions.



Des risques pour la santé

Ces particules sont extrêmement fines et auraient des conséquences sur la santé. Le Dr Clairelyne Dupin, pneumologue, indique : "Le problème de ces microparticules, c’est que plus c’est petit, plus ça va loin dans le corps, notamment dans les voies respiratoires. Chez des patients qui sont asthmatiques ou qui ont de la bronchite chronique, ça va pouvoir générer des aggravations de ces maladies." Au Canada, les fumées engloutissent Montréal qui bat un triste record : celui de la ville la plus polluée au monde. Depuis début janvier, plus de 7 millions d’hectares ont brûlé.