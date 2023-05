Feux de forêt au Canada : des milliers de personnes évacuées

Dans l'ouest du Canada, plus d'une centaine de feux de forêt ravagent les terres provoquant l'évacuation de quelques 25 000 personnes. L'état d'urgence a été déclaré. On fait le point.

Une interminable file de voitures roule au ralenti. Des milliers d’automobilistes fuient la ville de Drayton Valley, au sud-ouest de l’Alberta (Canada). L’ordre d’évacuer a été donné en pleine nuit, lorsque les flammes ont atteint les portes des maisons. Tout a été très vite. "C’est effrayant. J’espère juste que tout le monde a pu partir", témoigne une femme en pleurant. Un homme se dit "inquiet pour la suite". "Je ne sais pas si notre maison sera encore là demain", déplore une dernière.



25 000 personnes évacuées

À l’horizon, un rideau de fumée opaque et étouffant ne cesse de grossir. Voilà quatre jours que cette province de l’ouest canadien est dévorée par les flammes. 25 000 personnes ont déjà dû fuir leur domicile, obligés parfois de rouler au milieu des brasiers. Selon les vents puissants, les feux de forêt ne cessent jamais d’évoluer et d’évoluer sur des sols secs et boisés. Ils menacent également les exploitations pétrolières de la région. Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence. Malgré les moyens déployés, 1/3 des incendies sont toujours hors de contrôle.