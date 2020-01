Crash d'un Boeing ukrainien : l'Iran dénonce des "mises en scènes douteuses", mais invite les Etats-Unis à participer à l'enquête

Téhéran demande à Ottawa de lui fournir ses informations, alors que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, affirme que le Boeing 737 a sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. Une vidéo censée montrer le tir de missile circule.

Le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi 8 janvier, près de Téhéran (Iran), a-t-il été abattu par un missile iranien ? L'enquête lancée doit déterminer si les affirmations du Premier ministre canadien sont avérées. Justin Trudeau s'appuie sur des sources de renseignement canadiennes et alliées. Après ces déclarations, l'Iran a aussitôt demandé au Canada de lui fournir ses informations, en parlant de "mises en scènes douteuses".

Néanmoins, Téhéran donne accès aux investigations aux Etats-Unis : l'agence américaine en charge de la sécurité des transports, la NTSB, a annoncé, jeudi, avoir reçu une notification des autorités aériennes civiles de l'Iran pour enquêter sur les causes du crash. La catastrophe a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens. Elle est survenue peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.

Une vidéo qui montrerait le tir de missile circule

Suivant les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, la NTSB a désigné un représentant attitré à l'enquête de cette catastrophe, qui a coûté la vie à 176 personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens. "La NTSB continue de suivre la situation autour du crash et d'évaluer son niveau de participation à l'enquête. Comme pour toute enquête dans laquelle la NTSB est impliquée, l'agence ne fera pas de spéculation sur les causes du crash", a indiqué l'agence dans un communiqué. Téhéran a également invité Boeing, le constructeur de l'aéronef, à "participer" à l'enquête.

Une vidéo d'une vingtaine de secondes, qui montrerait le moment où un missile frappe le Boeing de la compagnie UAI, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, filmées de nuit, on peut voir un objet lumineux grimpant rapidement vers le ciel et frappant ce qui semble être un avion. La vidéo, qui n'a pas pu être formellement authentifiée par l'AFP, a été publiée par plusieurs médias, dont le New York Times (en anglais). Le quotidien américain assure que la vidéo est "vérifiée".