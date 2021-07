Chaleur, tornades, ouragans : les catastrophes climatiques sont-elles liées au réchauffement ?

Le Canada s'enflamme, un dôme de chaleur s'abat sur l'Amérique du Nord, une tornade qui ravage la République Tchèque... Ces phénomènes extrêmes sont-ils liés au réchauffement de la planète ? Dans l'Ouest du Canada, un petit village a battu tous les records de canicules : 49,5°C. "C'est comme si vous posiez un couvercle sur une casserole d'eau bouillante, c'est totalement hermétique et ça chauffe progressivement", explique David Philipps, climatologue au ministère de l'environnement du Canada. Ces records ont été attribués à ce dôme de chaleur inhabituel, causé par un courant brûlant venu du Mexique. 700 morts sont déjà à déplorer au Canada et aux États-Unis.



Des conséquences dramatiques

"Si nous continuons les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, cela va non seulement devenir habituel mais plus fréquent qu'aujourd'hui", prévient Zeke Hausfather, climatologue américain. Les températures sont terrifiantes : 49.5°C au Canada, 34.87°C à Moscou et 48°C en Sibérie. Il faut s'attendre à des conséquences régulières et dramatiques pour les populations, mettent en garde les scientifiques. L'Amazonie enregistre un triste record au mois de juin : elle a subi son plus grand nombre d'incendies depuis 14 ans.