Canada : une fusillade à Toronto fait un mort et 13 blessés

Nouveau drame au Canada. Une fusillade dans le quartier grec de Toronto (Ontario) a fait un mort et 13 blessés, dimanche 22 juillet dans la soirée. Le tireur présumé est mort, ont annoncé les forces de l'ordre sur Twitter.

"14 personnes ont été blessées par balles. L'une d'entre elles, une femme, est morte. Une jeune file est dans un état critique", a déclaré la police de Toronto sur le réseau social. "Le tireur est mort", a-t-elle ajouté.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm

La gravité des blessures des autres victimes reste "inconnue pour le moment", tout comme les motivations du tireur, a précisé la police de la ville.

Cette fusillade a éclaté aux intersections des avenues Danforth et Logan, dans l'est de Toronto, vers 22 heures dimanche soir. Selon un récit du Toronto Star (en anglais), plusieurs témoins affirment avoir entendu entre 15 et 20 coups de feu, et avoir ensuite vu plusieurs blessés étendus au sol dans un restaurant.

Le Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé un "horrible acte de violence par arme à feu à Toronto" sur Twitter. Il a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches, et a remercié les services de secours.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected.