Canada : un prothésiste dentaire abat au moins 16 personnes dans la pire tuerie de masse de l'histoire du pays

La course meurtrière d’un homme de 51 ans s’est arrêtée devant une station essence, au Canada. Traqué par les forces de police pendant douze heures, le prothésiste dentaire a été neutralisé dimanche 20 avril, dans la matinée. Sur son trajet, il a abattu 16 personnes, sans que l’on ne sache encore pourquoi, et devient le pire tueur de masse du pays. Parmi ses victimes, figure une commissaire adjointe, officier expérimentée et mère de deux enfants. Elle aurait été tuée lors de la course-poursuite.

Il offrait ses services aux personnes dans le besoin

Le massacre a débuté samedi soir, dans la commune rurale de Portapique, où plusieurs victimes ont été retrouvées dans une maison. Puis, le tueur se serait déplacé dans un véhicule aux couleurs de la police. En 2014, il avait fait une apparition dans un reportage diffusé par la télé canadienne. Le prothésiste dentaire offrait alors ses services à des personnes dans le besoin.







