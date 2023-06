Canada : un mini sous-marin touristique parti explorer l'épave du Titanic porté disparu

Un mini sous-marin touristique est disparu au large du Canada. Il était parti explorer l'épave du Titanic. Mardi 20 juin, la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington aux États-Unis, indique qu'il n'y aucune trace de ce sous-marin depuis dimanche.

Un sous-marin touristique parti explorer l'épave du Titanic a disparu au large du Canada. Depuis le dimanche 18 juin, il n'y a aucune trace de ce sous-marin. "C'est à se demander s'il n'y a pas une malédiction autour du Titanic, puisqu'un mini sous-marin qui partait en exploration autour du paquebot a disparu. À son bord, normalement, le submersible peut transporter à la fois des touristes et des membres d'équipage. Tout ce dont on est sûr, c'est qu'il peut prendre maximum cinq personnes à son bord, et qu'il a 96 heures d'autonomie de survie", indique la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington (États-Unis), mardi.

Des conditions qui compliquent le sauvetage

"Il faut que les secours agissent rapidement. Ce qui est compliqué, c'est que le Titanic repose dans une fosse, et qu'autour de cette fosse et du Titanic, il y a beaucoup de débris. Donc, pour un sonar, c'est compliqué de faire la différence entre le mini sous-marin et les débris. Il faut aussi se rendre compte de la profondeur : 3 800 mètres. Il faut environ deux heures pour atteindre cette distance", précise Camille Guttin.