Canada : les libéraux de Justin Trudeau donnés vainqueurs mais de nouveau minoritaires lors des élections législatives

Une victoire en demie-teinte. Les libéraux de Justin Trudeau sont en passe de remporter les législatives canadiennes, d'après les projections des médias canadiens, lundi 20 septembre. Les résultats préliminaires estiment toutefois que le parti du Premier ministre devrait toujours être minoritaire en obtenant autour de 155 sièges, sous le seuil des 170 sièges permettant d'obtenir une majorité.

Or c'est précisément pour sortir de cette situation de gouvernement minoritaire que Justin Trudeau avait déclenché des élections anticipées à la mi-août pour tenter de regagner la majorité qu'il avait perdue deux ans plus tôt. Après des débuts plutôt favorables et des sondages encourageants, Justin Trudeau a connu une campagne particulièrement compliquée, l'usure du pouvoir s'est fait sentir et la "Trudeaumanie" de 2015 semblait bien loin...

Un scrutin très incertain

Sur le terrain, le Premier ministre a dû faire face à chaque déplacement à une foule de manifestants en colère contre les mesures sanitaires. L'un d'entre eux lui a même jeté des graviers. Et jusqu'au bout, l'issue du scrutin semblait incertaine : les intentions de vote donnaient encore à quelques heures du scrutin les deux grands partis au coude à coude, autour de 31% d'intentions de vote.

Les quelque 27 millions de Canadiens étaient appelés à élire les 338 députés que compte la Chambre des communes. Quand aucun des deux grands partis qui alternent au pouvoir depuis 1867 n'est en mesure d'obtenir une majorité des sièges au Parlement, le vainqueur doit composer un gouvernement minoritaire.

Et pour cela, il a besoin de composer avec les plus petits partis pour gouverner à Ottawa comme le Nouveau Parti Démocratique (NPD, gauche) de Jagmeet Singh ou le Bloc québécois, formation indépendantiste.