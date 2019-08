Canada : les deux fugitifs accusés d'un triple meurtre se sont suicidés par arme à feu

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky étaient accusés d'avoir tué un professeur et un couple de touristes. D'importants moyens avaient été déployés pour tenter de les retrouver dans la province inhospitalière du Manitoba.

La police canadienne a confirmé que les deux corps retrouvés dans le nord du Manitoba étaient bien ceux des deux fugitifs faisant l'objet d'une chasse à l'homme, lundi 12 août. Kam McLeod et Bryer Schmegelsky étaient traqués par les forces de l'ordre depuis deux semaines pour un triple meurtre. "Les deux hommes sont morts des suites de ce qui semble être un suicide par balle", a annoncé la police fédérale dans un communiqué, officialisant ainsi les résultats de l'autopsie pratiquée sur les dépouilles découvertes mercredi dernier.

Les autopsies n'ont pas permis de déterminer la date et l'heure exacte de la mort, mais il y a de "bonnes indications" que les deux hommes étaient vivants "pendants quelques jours" après avoir été vus pour la dernière fois fin juillet près de Gillam, dans le nord du Manitoba.

Kam McLeod, 19 ans, et son ami d'enfance Bryer Schmegelsky, qui aurait eu 19 ans le 4 août, sont accusés d'avoir tué mi-juillet un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, en Colombie-Britannique. Ils avaient ensuite dérobé son véhicule et parcouru quelque 3 000 km avant d'être repérés dans le nord du Manitoba, où se sont concentrées les recherches. Les deux adolescents étaient également soupçonnés du meurtre d'un jeune couple : Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans.

D'importants moyens mobilisés pour la traque

Le Manitoba est une province située au cœur du Canada qui est connue pour être très hospitalière, avec des zones marécageuses infestées de moustiques et fréquentée par des ours et des loups. Deux avions de l'armée de l'air canadienne avaient été déployés pour les recherches : un C130 Hercules et un CP-140 Aurora – un appareil de patrouille à long rayon d'action disposant de matériel de surveillance sophistiqué dont des caméras infrarouges.

Les forces de l'ordre continuent d'enquêtent pour déterminer si les deux armes retrouvées à proximité des corps sont également liées aux homicides dont sont soupçonnés les deux amis d'enfance. Le mobile de ces trois meurtres, eux, restent une énigme, mais la police a promis de communiquer les résultats de l'enquête "au cours des prochaines semaines".