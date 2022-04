Canada : le Yukon, une course de chiens de traîneaux en direction de l'Alaska

Mardi 12 avril, le 20 Heures présente la course de Yukon, la course de chiens de traîneaux la plus dure du monde, qui relie le Canada à l'Alaska.

Sur la terre du Yukon (Canada), aux portes du cercle polaire, souffle un vent glacial. Seuls les plus aguerris prennent le départ de la Yukon Quest, la course de chiens de traîneaux la plus difficile du monde. Du Yukon à l'Alaska, ils parcourent 1 600 km avec des températures qui atteignent jusqu'à -50 °C. Sébastien Dos Santos Borges est l'un des seuls Français à participer à cette course. Il s'est entraîné dans les Alpes pendant plusieurs mois. Les chiens se font masser avant le départ. "Ce sont des athlètes", affirme Lisa Maerten, membre de l'équipe de Sébastien Dos Santos Borges.

Un tracé sur la route de la ruée vers l'or

Tous les habitants viennent supporter les participants avant le départ. Le tracé de la course suit la route de la ruée vers l'or dans les années 1890. Le chemin, parsemé d'obstacles, met les hommes et les chiens à l'épreuve. Pendant la course, Sébastien Dos Santos Borges prend soin des chiens : il les fait dormir sur la paille et leur met des petits manteaux.