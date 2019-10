Canada : le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, en passe de prendre la tête d'un gouvernement minoritaire

Il a besoin de 170 sièges pour espérer former une majorité. Mais, selon les estimations de lundi soir, son parti ne devrait remporter que 146 des sièges.

franceinfo avec AFP et Reuters

Fragilisé, il va très probablement rester à la tête du Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre sortant, est en passe de remporter les élections législatives et sera en mesure de diriger un gouvernement minoritaire, selon les projections unanimes des chaînes de télévision canadiennes, lundi 21 octobre.

Selon les estimations de la chaîne de télévision publique CBC publiées à la fermeture des bureaux de vote dans l'ensemble du pays, les libéraux de Justin Trudeau étaient en tête ou considérés comme élus dans 146 des 304 circonscriptions dont les résultats étaient disponibles à 22h30 locales.

Justin Trudeau a besoin de 170 sièges pour espérer former une majorité. A la dissolution de la chambre actuelle, les libéraux bénéficiaient d'une majorité absolue des voix, avec 177 sièges sur 338. Faute de majorité au Parlement, le dirigeant de 47 ans devra trouver l'appui de plus petits partis à la Chambre des communes pour se maintenir au pouvoir et pour faire adopter des lois.