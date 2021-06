Canada : le gouvernement dévoile un plan pour enrayer la violence contre les femmes autochtones

Le gouvernement canadien a dévoilé jeudi 3 mai un plan d'action national visant à enrayer la violence contre les femmes autochtones, deux ans après un rapport qui avait dénoncé un véritable "génocide" à leur encontre. L'annonce a lieu alors que le pays est encore sous le choc après la découverte la semaine dernière des restes de 215 enfants autochtones sur le site d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique, géré par l'Eglise catholique au nom du gouvernement.

Avec @Carolyn_Bennett et des membres du groupe de travail sur le plan d’action national, je participe au lancement virtuel du plan d’action sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Soyez des nôtres : https://t.co/j7LzWSAMFE — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2021

Ottawa compte investir 2,2 milliards de dollars canadiens supplémentaires pour "mettre fin à cette tragédie nationale" mais aussi "améliorer la vie des autochtones et faire progresser la réconciliation", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau. Le plan prévoit notamment la mise en place de mesures pour "garantir un logement stable et durable", un "revenu annuel viable garanti" ou encore des programmes de prévention de la violence.

Enquête publique

Ce plan, qui vise aussi à lutter contre les violences ciblant les personnes autochtones issues de minorités sexuelles, survient deux ans après la publication d'une enquête publique qui avait conclu que les femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada ces dernières décennies ont été victimes d'un véritable "génocide".

Ce rapport indiquait que le taux d'homicides des femmes autochtones était sept fois plus élevé que celui des femmes non autochtones. "De nombreuses causes profondes de la violence que nous observons aujourd'hui trouvent leur origine dans la perte de culture, d'identité, de liens familiaux et aux mauvais traitements infligés aux enfants par le système des pensionnats", a affirmé Carolyn Bennett, ministre chargée des relations avec les Autochtones.