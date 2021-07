Canada : le "dôme de chaleur" provoque de violents incendies à Lytton

Plusieurs centaines de personnes sont mortes, victimes de la chaleur insoutenable qui frappe l'ouest du Canada et le nord des États-Unis. Cette chaleur provoque des incendies, comme dans le village de Lytton, en Colombie-Britannique.

Au Canada, un habitant s'est filmé en train de quitter précipitamment le village de Lytton. L'atmosphère est suffocante, et le feu avance très rapidement. "C'est tout le village qui est en train de partir en fumée, partout autour de nous, ce sont des feux énormes", lance l'habitant. Lytton est devenu le symbole de la vague de chaleur sans précédent qui frappe le sud-ouest du Canada. Mardi 29 juin, un record historique de 49,6°C a été enregistré. 24 heures plus tard, le feu a dévoré le paysage en quelques secondes.

De nombreuses victimes

Les autorités craignent de nouveaux incendies. "C'est une alerte météo majeure, donc cela augmente le risque d'incendie dans toute la zone. Le danger est extrême, en ce moment", estime Shaelee Stearns, du bureau des feux de forêt de Colombie-Britannique. La chaleur a déjà fait des victimes : depuis vendredi 25 juin, près de 500 morts dites subites ont été comptabilisées au Canada.

Ces températures extrêmement élevées sont dues à un phénomène météorologique appelé "dôme de chaleur". Le journaliste Nicolas Chateauneuf explique comment ce dôme se forme : "L'air chaud au sol est piégé par les hautes pressions en altitude, qui le compriment. Les molécules d'air se frottent les unes contre les autres, et se réchauffent encore plus. Actuellement, ce dôme se décale vers l'est du Canada."