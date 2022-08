Canada : Justin Trudeau nomme la première juge autochtone à la Cour suprême, Michelle O'Bonsawin

(HANDOUT / UNIVERSITY OF OTTAWA / AFP)

Une première historique, et un nouveau geste vers la réconciliation entre le Canada et ses peuples autochtones. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a nommé une juge autochtone, Michelle O'Bonsawin, pour siéger à la Cour suprême du pays, vendredi 19 août.

Juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario depuis 2017, Michelle O'Bonsawin est une membre abénakise de la Première Nation d'Odanak, au Québec. Parmi ses domaines de spécialisation acquis au fil de sa carrière, la santé mentale et les droits de la personne. "En tant que femme autochtone ayant grandi dans le nord de l'Ontario, j'ai pris conscience du besoin de personnes dévouées pour offrir une voix forte et représentative à ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes", a écrit la juge dans son questionnaire de candidature rendu public par le gouvernement.

Elle est également "parfaitement bilingue" en français et en anglais, précise le Premier ministre, qui s'était engagé à nommer quelqu'un répondant à ce critère à une époque où la pratique du français est en recul au Canada, selon des données officielles. Michelle O'Bonsawin doit encore suivre une procédure non-contraignante devant le Parlement d'ici fin août avant de prendre ses fonctions. Sa nomination vient un peu moins d'un an après celle de Mahmud Jamal, la première personne non blanche nommée à la Cour suprême canadienne en octobre 2021.