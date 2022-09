Canada : deux frères activement recherchés après avoir tué 10 personnes à l'arme blanche

Le Canada est en état d'alerte et traque deux frères d'une trentaine d'années, soupçonnés d'être les auteurs d'une série d'attaques à l'arme blanche. Ils ont fait au moins 10 morts.

Myles et Damien Anderson sont activement recherchés par les autorités canadiennes depuis dimanche 4 septembre. Ils sont accusés d'une série d'attaques à l'arme blanche, dans les hameaux reculés de Weldon et de James Smith Cree Nation, au centre du pays. Cette habitante de Weldon se souvient du passage inhabituel d'un SUV circulant à vive allure, et d'un homme marchant près de sa maison.

Les deux hommes sont introuvables

"Il avait le visage couvert. Il a dit : 'J'ai besoin que quelqu'un m'emmène à l'hôpital, ma bouche est blessée, j'ai été poignardé'. Je lui ai dit : 'Laissez-moi voir". Il a dit : 'Non, ce n'est vraiment pas beau, je ne peux pas vous le montrer'. Je lui ai demandé son nom mais il n'a pas pu me le dire", témoigne-t-elle. 10 personnes sont mortes poignardées et des dizaines d'autres sont blessées. Les deux hommes demeurent encore introuvables.