Au Canada, un violent feu de forêt ravage une partie de la ville de Jasper, au cœur d'un parc national

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué des "images bouleversantes". Un violent feu de forêt a détruit une partie de la ville touristique de Jasper située dans l'ouest du Canada, au cœur d'un parc national très prisé, jeudi 25 juillet. Les pompiers font toujours face à des murs de flammes.

L'armée doit être déployée dans la zone pour aider les secours qui espèrent aussi pouvoir compter sur l'arrivée de la pluie. Le feu a atteint la ville mercredi après avoir très rapidement progressé en fin de journée. Les 25 000 habitants et touristes qui se trouvaient dans le parc ont été évacués. Selon les autorités, les flammes à Jasper atteignent 120 mètres de haut et se déplacent à la vitesse de 15 mètres par minute. Le feu n'a fait aucune victime pour le moment.

Le maire de Jasper, Richard Ireland, a expliqué sur la chaine publique CBC que sa ville vivait "tout simplement son pire cauchemar". Le parc national de Jasper, le plus grand du Canada, connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades, attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans.

It’s a devastating sight this morning in #jasper friends - a crew from Ponoka County Fire is there supporting the efforts. #jasperwildfire - Keeping my thoughts there for all the crews and families affected by this situation. This video was sent in to me. pic.twitter.com/co6ZhflBy3