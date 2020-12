Brexit : aucun accord n'a été trouvé, les négociations continuent

Le journaliste Julien Gasparutto était en direct de Bruxelles (Belgique) pour évoquer les négociations difficiles liées au Brexit. "La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se sont entretenus par téléphone dimanche 13 décembre au midi. Les désaccords restent profonds, mais dans cette affaire personne ne veut prendre la responsabilité d’un 'no deal', qui serait catastrophique pour l’économie européenne mais aussi et surtout pour l’économie britannique", a-t-il précisé.



Boris Johnson convoque un conseil des ministres

"En théorie, il reste encore un peu plus de deux semaines avant la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne", a rajouté le journaliste. Matthieu Boisseau était de son côté en direct depuis Londres (Royaume-Uni). "Boris Johnson n’a pas encore pris la parole publiquement, mais il a convoqué un Conseil des ministres pour discuter de la suite des évènements. C’est sa crédibilité politique qui est en jeu, avec toutes ces échéances repoussées et promesses non tenues", a détaillé le journaliste.

