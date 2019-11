VIDEO. Libération de Lula au Brésil : son emprisonnement était "ce qu'on appelle un coup d'État juridique", dénonce Eric Coquerel

Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de franceinfo samedi 9 novembre, s'est dit "très heureux" de la libération de l'ancien président brésilien Lula, après plus d'un an et demi de détention. Une décision judiciaire qualifiée de "coup d'État juridique" par le député.

"Un très grand espoir" pour le Brésil

"C'est une grande leçon, a poursuivi Eric Coquerel. Parce que ça veut dire que dans pas mal de pays, certains régimes utilisent la justice pour éliminer leurs opposants et Lula en était un exemple emblématique". Selon lui, l'ancien président a été empêché de se présenter à la dernière présidentielle alors qu'il "était largement en avance dans les sondages face à Bolsonaro", avance Éric Coquerel.

La libération de Lula est un très "grand espoir" pour le Brésil, poursuit le député de Seine-Saint-Denis. L'actuel président brésilien Bolsonaro "est un fasciste qui applique des mesures écocides et néolibérales à son pays. Et Lula libre, c'est la possibilité d'une reconquête d'une révolution citoyenne qui reprend son cour au Brésil", a-t-il conclu.