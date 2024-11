Un homme se fait exploser devant la Cour suprême du Brésil, la police évoque une "attaque" manquée à quelques jours du G20

Vídeos mostram corpo diante do STF e explosão no estacionamento da Câmara



Lula estava no Palácio da Alvorada no momento, a quatro quilômetros do local; STF diz que ministros deixaram a Corte em 'segurança'.



Leia: https://t.co/pVzjkZlUFa pic.twitter.com/RQSItfIRm5