Qualifications de la Coupe du monde 2022 : après "des erreurs graves et manifestes", l'arbitre du match Argentine-Brésil suspendu

34e minute du match de qualification de la Coupe du monde entre le Brésil et l'Argentine. Nicolas Otamendi protège sa balle face à un Raphinha venu au pressing, et lui envoie son coude en pleine bouche. Le joueur de Leeds s'effondre, avant de se relever la bouche ensanglantée. Sur le coup, l'arbitre principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas et celui responsable de la VAR Esteban Daniel Ostojich Vega n'y trouvent rien à redire. Malgré la colère de Tite après ce match nul (0-0). Le sélectionneur brésilien avait réagi en indiquant qu'il était "inconcevable - pour rester poli - de ne pas voir cette faute d'Otamendi sur Raphinha".

La durísima imagen de Raphinha post codazo de Otamendi en San Juan. pic.twitter.com/xgXnYwcL0f — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2021

La Conmebol sévit

Et il semblerait que la Conmebol soit du même avis. Elle n'a visiblement pas apprécié que les arbitres décident de ne pas sanctionner ce geste du défenseur argentin d'un carton rouge. L'instance sud-américaine a fait le choix de suspendre les deux officiels de toutes les compétitions qu'elle organise "pour une durée indeterminée", après avoir conclu à des "erreurs graves et manifestes dans l'exercice de leurs fonctions". Le geste d'Otamendi a quant à lui été qualifié de "conduite violente", mettant "en péril l'intégrité physique" de Raphinha.