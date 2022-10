Présidentielle au Brésil : le retour de Lula, élu de justesse face à Bolsonaro

FRANCE 2

Le point levé, Lula est triomphant hier soir, dimanche 30 octobre, face à la plus grande avenue de São Paulo. La victoire est serrée. Il tient donc à s’adresser à tous les Brésiliens. "Le Brésil est ma priorité, le peuple est ma cause et combattre la misère est la seule raison pour laquelle je vivrais jusqu’à la fin de ma vie", a-t-il déclaré. À Rio, il y a eu une explosion de joie à l’annonce de la victoire de Lula. "On a eu quatre années de terreur. Ce soir, on tourne la page et maintenant, on va tenter de reconstruire le pays", affirme une partisante de Lula.



Les militants pro-Bolsonaro conteste le vote

Lula revient de loin. Déjà élu président en 2003 et 2007, il est passé par la case prison, condamné à 12 ans pour une affaire de corruption, avant d’être libéré pour vice de procédure, tout en luttant contre un cancer. Son adversaire, Jair Bolsonaro, ne reconnaît toujours pas la défaite. C’est le silence radio depuis hier. Ses militants n’ont pas attendu pour contester le résultat du vote. Toute la journée, ils ont bloqué une cinquantaine de route stratégique et ont multiplié les provocations.